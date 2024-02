Ist es endlich vollbracht, LEHNER INVESTMENTS?

Die technische Analyse der Lehner Investments-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,035 EUR ein "Schlecht"-Signal ist, da er 50 Prozent unter dem GD200 (0,07 EUR) liegt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,03 EUR auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +16,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Lehner Investments als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Lehner Investments im letzten Jahr eine Rendite von -5,65 Prozent erzielt, was 11,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Chemiebranche beträgt 4,25 Prozent, wobei Lehner Investments aktuell 9,89 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 51, was bedeutet, dass die Börse 51,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Lehner Investments zahlt. Dies liegt 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Lehner Investments in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Branchenvergleich und die Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung der Lehner Investments-Aktie.