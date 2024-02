Ist es endlich vollbracht, Klöckner?

Die technische Analyse von Kloeckner & zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf den Trend. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,6 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,7 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,53 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kloeckner & daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Kloeckner & mit einer Rendite von -29,01 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent eine negative Performance aufweist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 55,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Kloeckner & auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Kloeckner & geführt wurden, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Kloeckner & auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.