Ist es endlich vollbracht, Kering?

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

Die technische Analyse der Aktie von Kering zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 491,82 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 410,45 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -16,54 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 403,83 EUR, was einer Differenz von +1,64 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Kering im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") bei 20,28 Prozent liegt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, wobei Kering mit 20,28 Prozent deutlich über diesem Wert liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Kering haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies spiegelt sich in negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb diese mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Kering daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Kering ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,25 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kering-Analyse vom 15.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kering-Analyse.

Kering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...