Ist es endlich vollbracht, Kearny?

Die Kearny -Md Aktie weist eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent auf, was 132,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In den letzten zwei Wochen wurde Kearny -Md von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität hinsichtlich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Kearny -Md. Die Rate der Stimmungsänderung für Kearny -Md zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insofern wird der Aktie von Kearny -Md bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kearny -Md-Aktie beträgt aktuell 65, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,37 ebenfalls stabil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die Analyse der Dividendenrendite, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index, dass die Aktie von Kearny -Md derzeit als neutral bewertet wird.