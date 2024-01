Ist es endlich vollbracht, Kan-Nanmaru?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kan-nanmaru diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Kan-nanmaru als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 64, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 für den Zeitraum von 25 Tagen bei 70,48 liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Kan-nanmaru-Aktie mit einem Kurs von 375 JPY inzwischen -8,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -8,55 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Kan-nanmaru in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit wird Kan-nanmaru insgesamt als "Neutral" eingestuft.