Ist es endlich vollbracht, Kalleback Property Invest AB?

Die Kurse der Kalleback Property Invest-Aktie zeigen laut der technischen Analyse derzeit ein "Neutral"-Signal. Der aktuelle Kurs von 170 SEK liegt um -0,75 Prozent unter dem GD200 (171,29 SEK), während der GD50 bei 167,72 SEK liegt, was einem Abstand von +1,36 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Kalleback Property Invest-Aktie ebenfalls als "Neutral". Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 45,24) zeigen keine überkauften oder überverkauften Bedingungen an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das Stimmungsbild und die Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien blieben weitgehend neutral.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen über die Aktie, und auch in den letzten Tagen wurden keine starken Reaktionen seitens der Anleger verzeichnet.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Kalleback Property Invest-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.