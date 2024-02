Ist es endlich vollbracht, Jungheinrich?

Der Aktienkurs von Jungheinrich verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,01 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,79 Prozent, was bedeutet, dass Jungheinrich in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -7,8 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 3,79 Prozent im letzten Jahr, wobei Jungheinrich 7,8 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis wird Jungheinrich im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,16, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,31 entspricht. Daher resultiert eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende liegt Jungheinrich mit einer Ausschüttung von 2,12 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Maschinen (3,11 %), was einer Differenz von 0,99 Prozentpunkten entspricht. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Neutral" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Jungheinrich, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI von 58,23 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 60,66 zeigt an, dass Jungheinrich weder über- noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Jungheinrich daher in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.