Ist es endlich vollbracht, Jost Werke?

Der Aktienkurs von Jost Werke verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,96 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor eine Unterperformance von 24,06 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinenbranche beträgt 7,17 Prozent, und Jost Werke liegt aktuell 25,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Jost Werke mit 42,05 EUR als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -10,36 Prozent unter dem GD200 (46,91 EUR) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 42,51 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Jost Werke-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich des Sentiments und Buzz wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Jost Werke in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedrigeres KGV eine preisgünstigere Aktie darstellt. Mit einem KGV von 9,35 liegt Jost Werke unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer Unterbewertung von 70 Prozent entspricht. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.