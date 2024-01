Ist es endlich vollbracht, Jinyu Bio-?

Die technische Analyse der Jinyu Bio-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +1,7 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -0,39 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Jinyu Bio-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,68 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -0,38 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +15,06 Prozent für Jinyu Bio bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Jinyu Bio mit einem Wert von 17,46 Prozent über dem Durchschnitt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Jinyu Bio ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 bei 73,68 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Jinyu Bio überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,92, was bedeutet, dass Jinyu Bio weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Jinyu Bio-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.