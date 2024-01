Ist es endlich vollbracht, Jiangxi Black Cat Carbon Black?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend negative Stimmung unter den Anlegern. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen negative Diskussionen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Jiangxi Black Cat Carbon Black gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist auch ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Jiangxi Black Cat Carbon Black zeigte sich in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine positive Entwicklung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitgehend unverändert, weshalb insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen abgegeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangxi Black Cat Carbon Black derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,13 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Abweichung von +1,64 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Jiangxi Black Cat Carbon Black deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating.