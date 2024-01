Ist es endlich vollbracht, Janus Henderson?

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Janus Henderson in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führte zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer und einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie ergab jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Diskussionen nur unwesentlich von der Norm abwichen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Janus Henderson liegt derzeit bei 15,06 Euro, was 73 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem KGV. Analysten sind hingegen der langfristigen Meinung, dass die Janus Henderson-Aktie "Schlecht" bewertet werden soll. Die jüngsten Analysen ergaben insgesamt ein "Neutral"-Rating, inklusive einem Kursziel von 25,38 USD, was auf eine zukünftige Performance von -12,65 Prozent hindeutet. Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, jedoch auf 25-Tage-Basis als überverkauft gilt. Somit erhält Janus Henderson insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

