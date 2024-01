Ist es endlich vollbracht, Janomewing Machine?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Janome-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +3,51 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 655,04 JPY aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 691,2 JPY, was einer Differenz von -1,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für Janome liegt bei 23,33, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,69, was zu einer Neutral-Einstufung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren Neutral-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit nur wenigen neutralen Einstellungen. Die verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führen zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" im Anleger-Sentiment.