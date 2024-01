Ist es endlich vollbracht, Intergroup?

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Intergroup derzeit bei 32,23 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 24,7 USD liegt und somit einen Abstand von -23,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 21,98 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +12,37 Prozent und einem "Gut"-Signal. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Gesamteinstufung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein neutralens Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Intergroup wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Aktie der Intergroup. Der RSI7 liegt bei 10,47, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,51 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Intergroup in den letzten Tagen. Es gab insgesamt ein positiver und neun negativer Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.