Ist es endlich vollbracht, InflaRx?

In den letzten zwei Wochen wurde Inflarx von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Laut der Auswertung verschiedener Kommentare und Diskussionen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, liegt die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Hierbei wird die Auf- und Abwärtsbewegung des Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt. Der 7-Tage-RSI für Inflarx liegt bei 27,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Inflarx-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 33,59, was darauf hindeutet, dass Inflarx weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Inflarx derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,96 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,74 EUR liegt, was einer Abweichung von -41,22 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,36 EUR, was einer Abweichung von +27,94 Prozent entspricht. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Neutral" bewertet.

Langfristig zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert. Daher wird Inflarx in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.