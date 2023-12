Ist es endlich vollbracht, Implantica Sdr./1?

Weitere Suchergebnisse zu "KORE Group Holdings Inc":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Implantica-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 4,88 und der RSI25 für 25 Tage bei 28,59. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Implantica bei 24,8 SEK liegt, was eine Entfernung von +24,75 Prozent vom GD200 (19,88 SEK) bedeutet - ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,15 SEK, ein Abstand von +36,64 Prozent. Die Kursentwicklung wird somit ebenfalls als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren, ebenso wie die Themen, die in den Diskussionen der Nutzer der sozialen Medien aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Implantica-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.