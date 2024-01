Ist es endlich vollbracht, IAC/InterActiveCorp?

Die technische Analyse für die Aktie der Iac bezieht sich auf das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt aktuell einen Wert von 54,47, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen neutralen Wert von 46. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Iac liegt derzeit bei 54,07 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst verzeichnet einen Abstand von -4,83 Prozent, während das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage eine Differenz von +3,35 Prozent aufweist. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine neutrale Gesamteinstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Iac zeigt sich insgesamt besonders positiv in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie der Iac eine neutrale bis schlechte Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und Sentiment.