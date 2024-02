Ist es endlich vollbracht, Hongkong Chinese?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hongkong Chinese. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier die Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 56,82 erfolgt. Insgesamt wird Hongkong Chinese daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hongkong Chinese derzeit auf 0,39 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,295 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -24,36 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,31 HKD, was zu einem Abstand von -4,84 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hongkong Chinese unterhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Sinne hat die Aktie von Hongkong Chinese in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.