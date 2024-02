Ist es endlich vollbracht, Hong Kong Exchanges and Clearing?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Mit einem KGV-Wert von 26,02 liegt die Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" beträgt aktuell -1 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Hong Kong Exchanges & Clearing ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Rating.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Hong Kong Exchanges & Clearing in den letzten Wochen kaum Veränderung gezeigt hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hong Kong Exchanges & Clearing zeigt mit einem Wert von 53,54 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,98 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.