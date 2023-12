Ist es endlich vollbracht, Home Loan?

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Dividende von Home Loan hat aktuell ein Verhältnis zum Aktienkurs von 3, was eine negative Differenz von -134,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Home Loan ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 29,57 USD für die Home Loan-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 29,25 USD, was einer Abweichung von -1,08 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 28,48 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,7 Prozent Abweichung), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Somit erhält Home Loan insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Home Loan-Aktie aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

