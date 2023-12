Ist es endlich vollbracht, Helvetia Holding?

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Helvetia-Aktie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieser Aspekt als neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Helvetia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 125,84 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde mit 114,7 CHF bewertet, was einem Unterschied von -8,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 119,75 CHF, was einem Unterschied von -4,22 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Versicherungsbranche ergab sich in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,84 Prozent für die Helvetia-Aktie. Im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Aktie jedoch um 4,69 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.