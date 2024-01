Ist es endlich vollbracht, Hawthorn Resources?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Hawthorn ist derzeit eher neutral. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen in sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervor, die wir ausgewertet haben, um die Bewertung der Aktie zu ergänzen. In den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hawthorn-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 AUD. Der aktuelle Schlusskurs von 0,093 AUD weicht daher um -7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,09 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,33 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, weist für die Hawthorn-Aktie einen Wert von 75 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine schlechte Einschätzung für Hawthorn.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Insgesamt zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Einstufung hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die einfache Charttechnik und der RSI jedoch zu einer schlechten Bewertung führen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.