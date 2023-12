Ist es endlich vollbracht, Hamee?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur auf Grundlage harter Fakten wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Nach Analyse von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien hat unser Team festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Hamee neutral ist. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Hamee bei 70,91, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 53 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Hamee-Aktie kurzfristig betrachtet als "Neutral" eingestuft wird, da sie 0,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird sie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,1 Prozent liegt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Hamee zeigen eine durchschnittliche Aktivität und wenig Veränderung in der Stimmung. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Hamee.