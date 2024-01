Ist es endlich vollbracht, Haier Smart Home?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. Es gab neun Tage, an denen positive Themen dominierten, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Haier Smart Home diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,76 CNH auf den aktuellen Kurs (21,49 CNH) um -5,58 Prozent ab. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser mit 21,46 CNH nur um +0,14 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Haier Smart Home in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Haier Smart Home-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Haier Smart Home-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 32,62 und ein RSI25-Wert von 43,71, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Haier Smart Home mit einer Rendite von -14,4 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 20 Prozent darunter liegt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,23 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Haier Smart Home mit 18,64 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.