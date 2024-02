Ist es endlich vollbracht, HP?

Die Hp-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts. Sowohl der 200-Tage- als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Performance des Schlusskurses der Aktie, was zu diesem neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Hp-Aktie im Bereich der Informationstechnologie um mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Allerdings übertrifft sie die mittlere Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche um 2,29 Prozent im vergangenen Jahr. Dadurch erhält die Aktie ebenfalls ein neutrales Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hp-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wird sie auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft, da der RSI darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hp unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird die Hp-Aktie auf Basis dieser Analyse mit einem neutralen Rating bewertet.