Ist es endlich vollbracht, GreenX Metals?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Greenex Metals liegt der RSI bei 54,17, was ihn als "Neutral" einstuft. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 55,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Für Greenex Metals wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Greenex Metals. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -1,04 Prozent bzw. -5 Prozent, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.