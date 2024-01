Ist es endlich vollbracht, Grand Industrial?

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Analyse der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Grand Industrial wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Grand Industrial ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 47,69 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 45,99 und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Grand Industrial daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an zwei Tagen und negative Themen an drei Tagen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf Grand Industrial diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Grand Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 1,71 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -29,71 Prozent für Grand Industrial. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Grand Industrial ebenfalls deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.