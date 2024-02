Ist es endlich vollbracht, Globaln Energy Holdings?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Global Clean Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,63 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier als neutral eingestuft wird. Der RSI25 zeigt einen Wert von 53,6 und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung.

Trendfolgende Indikatoren, wie der gleitende Durchschnitt, sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Global Clean Energy beträgt 0,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,99 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,96 USD, und der letzte Schlusskurs weicht um 3,13 Prozent ab, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Global Clean Energy in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Global Clean Energy beträgt 0 Prozent, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Global Clean Energy aufgrund der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.