Ist es endlich vollbracht, Givaudan ADR?

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen von Banken auch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Internetnutzern widerspiegeln. Für die Aktie von Givaudan haben wir diese Faktoren genauer unter die Lupe genommen. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividende weist Givaudan derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Givaudan bei 39,16, was über dem Branchendurchschnitt von 28,85 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt hingegen positive Ergebnisse. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 3127,17 CHF, während der Schlusskurs am letzten Handelstag 3707 CHF betrug, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer anderen, neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Givaudan-Aktie eine neutrale bis positive Bewertung in Bezug auf die Stimmung, eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividende und fundamentale Kriterien, sowie eine positive bis neutrale Bewertung in der technischen Analyse.