Ist es endlich vollbracht, Generac?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Generac liegt bei 71,23, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt einen Wert von 54,49 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Generac aktuell 34,74, was 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Generac-Aktie liegt bei 116,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 116,82 USD liegt, was einer Abweichung von +0,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 119,22 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -2,01 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Generac also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Generac-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Generac diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.