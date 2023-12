Ist es endlich vollbracht, Fuji PS?

Weitere Suchergebnisse zu "Ark Restaurants":

Die technische Analyse der Fuji Ps zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +0,56 Prozent über dem GD200 von 448,5 JPY, was diese Einstufung bestätigt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 447,14 JPY, was einer Abweichung von +0,86 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Fuji Ps. Der 7-Tage-RSI beträgt 42,86 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 46,15 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion weisen auf auffällige Entwicklungen hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Aktie Fuji Ps basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.