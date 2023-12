Ist es endlich vollbracht, Foxconn Technology?

Die technische Analyse von Ftc zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren darauf hinweisen, dass sich die Aktie in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 54,82 TWD, was 5,14 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 52 TWD liegt. Auf dieser Basis erhält Ftc eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 53,88 TWD, was einer Abweichung von 3,49 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ftc mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine gemischte Bewertung für Ftc. Der RSI liegt bei 75, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 55,56 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer neutral eingestellt waren und keine extrem positiven oder negativen Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher erhält Ftc eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ftc. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Ftc aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.