Ist es endlich vollbracht, Fortinet?

Der Aktienkurs von Fortinet hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,06 Prozent erzielt, was 9,14 Prozent unter dem Durchschnitt (9,19 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 10,77 Prozent, was bedeutet, dass Fortinet aktuell 10,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde für Fortinet eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Analysen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fortinet bei 35,57, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 58,96. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Fortinet-Aktie einen Wert von 46,33 für RSI7 und 38,89 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.