Ist es endlich vollbracht, Foot Locker?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Aktuell weist die Dividendenrendite von Foot Locker einen Wert von 0 % auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag von 3,38 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Foot Locker liegt derzeit bei 61,12 Punkten, was darauf hinweist, dass Foot Locker weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis schwankt weniger stark und liegt aktuell bei 49,18, was Foot Locker ebenfalls als "Neutral" einstuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foot Locker liegt bei 14 und ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,38 für den Spezialität Einzelhandel unterbewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Das Anleger-Sentiment rund um Foot Locker ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. In den letzten sieben Tagen überwogen positive Diskussionen, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Fokus. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.