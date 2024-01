Ist es endlich vollbracht, Food Empire?

Der Aktienkurs von Food Empire hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 84,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche von -6,63 Prozent eine Überperformance von 91,15 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -7,24 Prozent, wobei Food Empire aktuell 91,76 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Food Empire-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Food Empire eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Food Empire festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz der Aktie mit "Neutral" bewertet, da auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden. Zusammenfassend erhält Food Empire daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Food Empire von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.