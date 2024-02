Ist es endlich vollbracht, Fomento Economico Mexicano SAB de CV?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv liegt bei 69,9, was darauf hinweist, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Fomento Economico Mexicano Sab De Cv-Aktie ist überwiegend positiv, mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 122 USD, was zu einer negativen Performance von -8,55 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 133,4 USD führen würde. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 69,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Getränke-Branche eine Outperformance von +85,74 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 46,95 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Fomento Economico Mexicano Sab De Cv derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Getränke-Branche, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.