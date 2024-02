Ist es endlich vollbracht, Flow Capital?

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Flow Capital einen RSI-Wert von 25 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Flow Capital ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Auch die verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie, nämlich einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Flow Capital. Sowohl der GD200-Wert als auch der GD50-Wert weisen auf eine negative Abweichung des Aktienkurses hin. Insgesamt entspricht dies somit einer Einstufung als "Schlecht".