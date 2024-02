Ist es endlich vollbracht, First Solar?

Weitere Suchergebnisse zu "Novozymes A/S":

Der Aktienkurs von First Solar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt First Solar damit 591,76 Prozent unter dem Durchschnitt (575,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3899,41 Prozent. First Solar liegt aktuell 3916,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die First Solar-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 16 Bewertungen fallen 11 positiv und 5 neutral aus. Auch das Kursziel der Analysten ist positiv und liegt bei 232,19 USD, was einer erwarteten Performance von 52,41 Prozent entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Solar beträgt 28, was im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die First Solar-Aktie von Analysten und in der technischen Analyse mit überwiegend positiven Bewertungen beurteilt, während die Rendite und die Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien als negativ bewertet werden.