Ist es endlich vollbracht, First /ME?

Derzeit schüttet die First niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 133,03 Prozentpunkte (5,95 % gegenüber 138,98 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die First eine Performance von 1,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 1,72 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,11 Prozent im Branchenvergleich für First bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der First um 9,19 Prozent unter dem Durchschnittswert von 11,01 Prozent. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die First-Aktie beträgt aktuell 24,99 USD, während der letzte Schlusskurs bei 27,99 USD liegt, was einer Abweichung von +12 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die First-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,66 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die First also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die First aktuell 65,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".