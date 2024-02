Ist es endlich vollbracht, First Busey?

Die Finanznachrichten heute zeigen, dass First Busey im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,85 %) eine niedrigere Dividende von 4,03 % ausschüttet. Die Differenz beträgt 134,82 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Einstufung "Schlecht" ist.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt der Branchenvergleich, dass First Busey eine Rendite von 12,51 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von -2,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt First Busey mit 14,53 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Busey-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 21,11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs 23,21 USD beträgt, was einem Unterschied von +9,95 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (23,99 USD) zeigt sich jedoch ein nahezu gleicher letzter Schlusskurs (-3,25 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die First Busey-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu First Busey geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von First Busey daher als "Neutral" angemessen bewertet.

