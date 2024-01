Ist es endlich vollbracht, Fireweed Zinc?

Die Dividendenrendite von Fireweed Metals beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 48,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 1,16 CAD nur leicht über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Fireweed Metals.