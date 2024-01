Ist es endlich vollbracht, Fine Sinter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Fine Sinter-Aktie beträgt aktuell 38 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 49,32 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Analyse der RSIs zeigt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Fine Sinter.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fine Sinter-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1196,55 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1074 JPY liegt, was einer Abweichung von -10,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 1209,6 JPY und einem letzten Schlusskurs von -11,21 Prozent Abweichung auf und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für die Fine Sinter-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fine Sinter zeigen eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Fine Sinter in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Fine Sinter in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.