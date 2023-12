Ist es endlich vollbracht, Ferrexpo?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ferrexpo liegt der RSI7 aktuell bei 6,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Ferrexpo weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ferrexpo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 89,44 GBP, während der aktuelle Kurs bei 90,25 GBP liegt, was einer Abweichung von +0,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 77,35 GBP, was zu einer "+16,68 Prozent"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 157,5 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,94 Prozent erzielt, was 38,13 Prozent unter dem Durchschnitt im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.