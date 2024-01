Ist es endlich vollbracht, FTI Consulting?

Die Fti Consulting-Aktie wird von Analysten langfristig positiv eingeschätzt, wobei 2 Bewertungen "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht" vorliegen. Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Fti Consulting im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 240 USD, was einer potenziellen Performance von 19,2 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 201,34 USD liegt. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Fti Consulting eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen um 5,17 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fti Consulting-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 194,26 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 201,34 USD liegt, was einer Abweichung von +3,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 211,18 USD, was einer Abweichung von -4,66 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Fti Consulting-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Fti Consulting in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 27,6 Prozent erzielt hat, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. Im Vergleich zur Durchschnittsrendite der "Professionellen Dienstleistungen"-Branche von 7,02 Prozent liegt Fti Consulting mit 20,58 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

