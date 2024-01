Ist es endlich vollbracht, FTI Consulting?

Die Diskussionen über Fti Consulting in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen waren die Kommentare größtenteils positiv, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Fti Consulting bei 197,25 USD liegt und damit +1,53 Prozent vom GD200 (194,28 USD) entfernt ist. Dies signalisiert neutral aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 208,38 USD, was einem Abstand von -5,34 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Fti Consulting als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fti Consulting derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Dieser große Unterschied von 5,18 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Fti Consulting in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 27,6 Prozent erzielt hat, was 22 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. In der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 2,99 Prozent, wobei Fti Consulting mit 24,61 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.