Ist es endlich vollbracht, Everest Medicines Ltd?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Everest Medicines wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 49,25 Punkten, was bedeutet, dass die Everest Medicines-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt, dass Everest Medicines weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 59,21), wodurch das Wertpapier auch hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Everest Medicines eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Everest Medicines wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Somit bekommt Everest Medicines auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt. Für Everest Medicines hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, wodurch die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Everest Medicines insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Abschließend wird die Everest Medicines-Aktie auch aus charttechnischer Sicht bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 19,32 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,78 HKD, was einem Unterschied von -18,32 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (18,51 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,75 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Everest Medicines somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.