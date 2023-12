Ist es endlich vollbracht, Envirosuite?

Die Envirosuite zeigt nach technischer Analyse gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,08 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,059 AUD liegt, was einer Abweichung von -26,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,06 AUD, was einer Abweichung von -1,67 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Envirosuite liegt bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 65,63 und unterstützt diese Einschätzung. Insgesamt wird das Sentiment als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Envirosuite wird ebenfalls analysiert. Obwohl die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Stärke der Diskussion bleibt jedoch neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung für die Envirosuite, wobei das technische Signal als "Schlecht" und die Stimmung als "Gut" bewertet wird.