Ist es endlich vollbracht, Enviro-Hub?

Der Aktienkurs von Enviro-hub verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -43,18 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,82 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Enviro-hub im Branchenvergleich eine Underperformance von -31,36 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -11,82 Prozent, und Enviro-hub lag 31,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Enviro-hub ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung bei Enviro-hub festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen, weshalb für Enviro-hub insgesamt ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Enviro-hub-Aktie neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Enviro-hub beträgt 14,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 37,5 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,03 SGD für die Enviro-hub-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,026 SGD, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Betrachtet man auch den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+30 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Enviro-hub daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.