Ist es endlich vollbracht, Enterprise Development Holdings?

Der Aktienkurs von Enterprise Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 35,6 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche durchschnittlich um -0,43 Prozent, was bedeutet, dass Enterprise Development im Branchenvergleich eine Outperformance von +36,03 Prozent erzielt hat. Auch der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,31 Prozent, wobei Enterprise Development um 45,91 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der aktuelle 7-Tage-RSI für die Aktie von Enterprise Development liegt bei 42, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des 25-Tage-RSI (47,89) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Enterprise Development.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Enterprise Development zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Kurs von Enterprise Development mit 1,41 HKD derzeit +1,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Hingegen ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage mit +8,46 Prozent positiv, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft wird.