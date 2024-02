Ist es endlich vollbracht, EnQuest?

Weitere Suchergebnisse zu "EnQuest":

Enquest: Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Enquest-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 12,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 12 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment angesehen wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Analysten sind langfristig gesehen optimistisch eingestellt, da die Enquest-Aktie voraussichtlich die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Bisher liegen insgesamt 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates zu Enquest im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 24 GBP, was einer prognostizierten Performance von 83,91 Prozent entspricht. Dementsprechend erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Enquest aktuell überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 27,51 Punkten. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,75, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigen, dass Enquest in Bezug auf die Kommunikation im Netz als neutral eingestuft wird. Die Diskussionsintensität im Netz war normal, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Wert bewertet.

Insgesamt erhält die Enquest-Aktie gemischte Bewertungen, wobei sie von Analysten langfristig optimistisch gesehen wird, während der RSI und das Sentiment eher zu neutralen Einschätzungen führen.