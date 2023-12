Ist es endlich vollbracht, Eiwa?

Die technische Analyse der Eiwa-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei durchschnittlich 1563,74 JPY lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1808 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +15,62 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1824,74 JPY, was einer Abweichung von -0,92 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Eiwa also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Eiwa ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine weitestgehend positive Bewertung für die Eiwa-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung, während der RSI und das Sentiment und Buzz auf "Neutral" eingestuft werden.